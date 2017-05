Barça will mit ter Stegen verlängern

Marc-André ter Stegen will sich wohl bis 2022 an den FC Barcelona binden

Marc-André ter Stegen ist seit dieser Saison unumstrittener Stammtorhüter beim FC Barcelona. Nun winkt der deutschen Nummer zwei sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Das bisherige Arbeitspapier ter Stegens bei den Katalanen läuft ohnehin noch bis 2019. Doch dank solider Leistungen in der Primera División mit 13 Zu-Null-Spielen wollen die Barça-Klubbosse vorzeitig mit dem 25-Jährigen verlängern. Ein neuer Vertrag soll bereits unterschriftsreif vorliegen und in Kürze unterzeichnet werden.

Das zumindest berichtet die spanische Fachzeitung "Sport" unter Berufung auf interne Quellen. So soll ter Stegen schon in Kürze einen neuen Kontrakt unterzeichnen, der ihn bis 2022 an den FC Barcelona binden soll.

Stammkeeper vor Jasper Cillessen

Laut der Gazette könnte die vorzeitige Verlängerung mit dem ehemaligen Torhüter von Borussia Mönchengladbach spätestens beim Copa-del-Rey-Finale am 27. Mai bekannt gegeben werden. Dann trifft Barça auf Deportivo Alavés und will sich zum dritten Mal in Folge und zum 29. Mal insgesamt den spanischen Pokalsieg sichern.

Nachdem Marc-André ter Stegen in den ersten Jahren in Barcelona nur die Nummer zwei in der Liga hinter Claudio Bravo war, genießt er seit dieser Saison das volle Vertrauen von Cheftrainer Luis Enrique.

Der gebürtige Gladbacher stand in der Meisterschaft und in der Champions League so häufig wie kein anderer Spieler der Blaugrana auf dem Rasen, absolvierte in 2016/2017 bisher 44 Partien. Lediglich im Pokalwettbewerb erhält zumeist Ersatzkeeper Jasper Cillessen den Vorzug vor dem Deutschen.