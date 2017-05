Auba, Lewy oder Tony: Wer holt sich die Kanone?

Die Chancen für Auba stehen so gut wie noch nie

Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang oder doch Anthony Modeste? Die drei Knipser führen zwei Spieltage vor Saisonende einen heißen Kampf um die Torjägerkanone. Wer macht das Rennen?

Pierre-Emerick Aubameyang verfolgte das Spektakel im August vergangenen Jahres vor dem Fernseher: Bayern München spielte Werder Bremen im Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison schwindelig und schickte die Norddeutschen humorlos mit 6:0 nach Hause. Dreifacher Torschütze: Robert Lewandowski.

Via Twitter gratulierte "Auba" seinem Kollegen, ehe er angriffslustig verkündete: "Das Rennen ist eröffnet!" Nachdem Lewandowski die Torjägerkanone bereits im Vorjahr mit 30:25 Treffern nach München holte, war Aubameyangs Ehrgeiz nun scheinbar besonders hoch.

@lewy_official wow and the race is started. hat-trick 😆👏🏽 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 26. August 2016

Bei Dortmunds 2:1-Sieg gegen Mainz nur einen Tag später erzielte der Top-Stürmer einen Doppelpack – unter Beobachtung von Konkurrent Lewandowski.

Mit einem Augenzwinkern kommentierte der Pole: "Lewy gegen Aubameyang 3:2!" Aus dem knappen 3:2 und dem lustigen Twitterduell ist aber inzwischen ein bis heute spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Zwei Spieltage vor Saisonende haben sowohl Lewandowski als auch Aubameyang je 28 Treffer auf dem Konto.

BVB-Kumpel: "Auba ist ein Geschoss!"

Der Dortmunder ist dabei äußerst flexibel, wenn es um das Toreschießen geht. Sechs Kopfballtreffer, neun Buden mit links und 13 mit dem rechten Schlappen zählen die Statistiker. Oft lauert Auba im Sechzehner auf die Zuspiele seiner Mitspieler, um dann im richtigen Augenblick zuzuschlagen. Sein Markenzeichen ist aber eigentlich der Turbo.

Besonders gefährlich wird es für die gegnerischen Teams nämlich, wenn der Gabuner ins Sprintduell kommt. Der 27-Jährige gilt als einer der schnellsten Profis in der Bundesliga – das bekommen auch seine eigenen Mitspieler zu spüren.

"Aubameyang ist ein Geschoss!", sagte BVB-Innenverteidiger Mikel Merino über das Training mit dem Torjäger. "Nicht nur wegen seiner Geschwindigkeit, sondern auch wegen seiner guten Bewegungen und seinem Abschluss."

Modellathlet mit Gefühl

Wenn man aber über exzellente Bewegungen und einen eiskalten Abschluss redet, ist auch an Lewandowski einfach kein Vorbeikommen. Wie auch sein Konkurrent Aubameyang ist der Pole beidfüßig stark und auch per Kopfball brandgefährlich. Seine Treffer erzielte der bereits zweimalige Torschützenkönig aber größtenteils per einfachen Rechtschuss. Das liegt auch an der Spielweise des FC Bayern.

Die Münchener kombinieren sich meist über mehrere Stationen durch bis in den Strafraum, wo Lewandowski letztlich verwandelt. Mit seiner athletischen Statur und seiner unnachahmlichen Ballkontrolle ist der 28-Jährige auch im Sechzehner umringt von mehreren Gegenspielern nur schwer am Abschluss zu hindern.

Lewys starke Ausbeute hängt aber auch damit zusammen, dass er bereits vier Elfmetertore auf dem Konto hat. Zudem kommt er in der offensivstärksten Mannschaft der Liga im Schnitt auf fast 4,5 Torschüsse pro Spiel. Aubameyang erzielte zum Vergleich erst einen Treffer nach Strafstoß und gibt knapp einen Torschuss weniger ab.

Verteidiger hoffen auf Glück

Besonders offensivstark ist der 1. FC Köln zwar nicht, dennoch wittert einer in dem Duell noch seine Außenseiterchance: Anthony Modeste hat sich auf der Torjägerliste mit 25 Treffern den dritten Platz reserviert. Der Franzose erzielte damit mehr als die Hälfte von Kölns 47 Toren.

"Er ist ein Weltklasse-Stürmer und es ist nicht möglich ihn als Einzelspieler zu stoppen", sagte bereits HSV-Verteidiger und Ex-Mitspieler Mergim Mavraj: "Er besitzt einen wahnsinnig guten Abschluss und hat einen Lauf - da braucht es auch etwas Glück, um gegen ihn zu Null zu spielen."

Das beschreibt Modeste ganz gut: Wenn der große Mittelstürmer wuchtig in den Strafraum zieht, ist er kaum zu halten. Beim Abschluss wird er von seinem aktuell riesigen Selbstbewusstsein getragen und trifft kompromisslos aus allen Lagen. Der 29-Jährige ist so kaum zu verteidigen und macht seinen Gegenspielern das Leben schwer.

Wer macht das Rennen?

Im Hinblick auf das Restprogramm dürfte es ein offener Kampf um die Torjägerkanone werden. Die Bayern mit Lewandowski können als Meister frei aufspielen, haben aber mit Leipzig und Freiburg noch zwei starke Gegner vor der Brust. Modeste muss noch drei Tore aufholen und daher ohnehin auf ein kleines Wunder hoffen.

Das könnte die Chance für Aubameyang werden. Mit dem hochmotivierten BVB trifft er im Rennen um Platz drei noch auf die defensivschwachen Augsburger und Bremer. Die erste Kanone ist für den Gabuner also zum Greifen nah. Und wer weiß, vielleicht geht dann auch das Twitterduell in die nächste Runde.

Benedikt Strickmann