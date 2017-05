SVW will Gnabry-Gehalt "den Leistungen anpassen"

Frank Baumann will für den Verbleib von Serge Gnabry an die Schmerzgrenze gehen

Ein neuer Tag, ein neues Update zur Situation von Serge Gnabry: Nachdem am Donnerstag von einem Zweikampf zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim um die Dienste des zweifachen Nationalspielers berichtet wurde, sickerten tags darauf neue Informationen durch.

Im Gespräch mit der "Werder Stube" bestätigte SVW-Sportchef Frank Baumann, was ohnehin seit Wochen spekuliert wurde: Der Nordklub will Sturmjuwel Gnabry mit einer Gehaltserhöhung in Bremen halten. "Natürlich will man so einer Entwicklung eines Spielers immer Rechnung tragen", so der 41-jährige Ex-Kapitän der Grün-Weißen, der Gnabry im Sommer 2016 mit einem eher mäßig dotierten Vertrag ausgestattet hatte.

Baumann kündigte an, die starken Leistungen des Olympiateilnehmers honorieren zu wollen: "Wir sind daran interessiert, sein Gehalt den Leistungen anzupassen. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und ihm ein entsprechendes Angebot machen".

"Wir wollen, dass er möglichst lange für uns spielt"

Es "gehe darum, dass sich ein Spieler wohl und gewürdigt fühlt", erläuterte der Bremer Geschäftsführer, der keinen Zweifel daran ließ, den elffachen Torschützen, der für rund fünf Millionen Euro vom FC Arsenal an die Weser gewechselt war, halten zu wollen. "Wir wissen, was wir an Serge haben, und wollen, dass er möglichst lange für uns spielt", so Baumann.

Der Kontrakt des Angreifers in der Hansestadt endet 2020, Gerüchte um eine mögliche Ausstiegsklausel halten sich seit Monaten hartnäckig.