Andō und Martini verlassen die SGS Essen

Ex-Weltmeisterin Kozue Andō verlässt Essen

Stühlerücken in Essen: Kozue Andō und Vanessa Martini verlassen die SGS zum Saisonende. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Geschäftsführer Willi Wißing dankte dem Duo.

Andō kehrt nach Japan zurück, um sich dort auf die Zeit nach ihrer Karriere vorzubereiten. Die 34-Jährige spielte seit 2010 in Deutschland und gewann mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League.

"Ich habe in den eineinhalb Jahren in Essen sehr wichtige Erfahrungen sammeln können und ich danke all meinen Mitspielerinnen und dem Verein, die mich so herzlich aufgenommen und mir immer zur Seite gestanden haben. Ich hoffe dass diese junge Mannschaft, die wirklich sehr viel Potenzial hat, auch in Zukunft Erfolg haben wird", so Andō.

"Zeit für etwas Neues"

Bereits seit 2009 stand Martini bei der SGS unter Vertrag und kam 152-mal zum Einsatz. Wohin die 27-Jährige wechselt, ist noch nicht bekannt.

"Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es Zeit wird neue Wege einzuschlagen - ich hatte eine tolle Zeit mit vielen erfolgreichen Momenten bei der SGS und ich bin sehr dankbar dafür. Doch jetzt wird es Zeit für etwas Neues", sagte Martini.