Nordklubs buhlen um Belgien-Juwel

Im Visier mehrerer Bundesligisten: Sturmtalent Dimata

Nany Dimata gehört zu den heißesten Eisen im europäischen Talente-Ofen. Nach einer glänzenden Saison in der belgischen Liga bei KV Oostende buhlen gleich drei deutsche Klubs um die Dienste des des 19-Jährigen.

"Ich befürchte, dass wir ihn im Juli verlieren werden", klagte Oostendes Manager Luc Devroe im "Nieuwsblad". Nur ein sicherer Platz in der Europa League könne Dimata demnach doch noch überzeugen, bei Oostende zu bleiben. Aktuell steht das belgische Überraschungsteam in den Playoffs auf einem Euro-League-Quali-Platz. Aber: "Für zwei Qualifikationsspiele in Moldawien bleibt Landry nicht."

Dementsprechend frühzeitig haben deutsche Klubs bereits die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. "Ich war am 28. Januar in Wolfsburg", gab der Sportdirektor zu: "Aber das ist schon lange her."

HSV und Werder senden Scouts

Das Interesse an Dimata, der in 29 Einsätzen bisher zwölf Treffer erzielte, ist Monate später aber längst nicht verflogen. "Neben Wolfsburg sitzen hier manchmal Scouts aus Hamburg und Bremen", offenbarte Devroe.

Der Vertrag des belgischen U21-Nationalspielers bei Oostende läuft im Juni 2017 aus, danach könnte das 19-jährige Talent ablösefrei wechseln. Allerdings hatte sein Berater Didier Frenay im Februar noch von einem anderen Karriereweg gesprochen. "Es sind zehn bis zwölf Vereine interessiert, aber der Spieler wird nach England oder Italien wechseln", sagte er damals zu den Gerüchten um das Wolfsburger Interesse.