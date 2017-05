HSV: Hunt fällt aus - Müller vor Comeback

Aaron Hunt fällt für das Hamburger Gastspiel auf Schalke aus

Der Hamburger SV muss im Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstag auf Offensivallrounder Aaron Hunt verzichten. Wie Hamburger Medien übereinstimmend berichten, wird der 30-Jährige von einer Zerrung ausgebremst.

Dafür stieg HSV-Topscorer Nicolai Müller am Freitag in den Teamflieger. Der 29-Jährige hatte am Donnerstag nach seinem Innenbandriss im Knie erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert.

Im Hinspiel hatte der Außenstürmer beim 2:1 mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt. Insgesamt steht Müller bei fünf Toren und sieben Vorlagen in der gesamten Saison.