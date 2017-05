Sturm verlängert mit Lykogiannis

Charalampos Lykogiannis nach seinem Treffer gegen Rapid

Sturm Graz hat bei Charalampos Lykogiannis am Freitag die Option auf Vertragsverlängerung gezogen und sich die Dienste des Defensivspielers bis Sommer 2018 gesichert.

"Es ist gut nun Klarheit über meine Zukunft zu haben. Wichtiger ist für mich aber das Team und die volle Konzentration auf die letzten Spiele. Wir haben noch viel vor und wollen etwas erreichen", sagt der Grieche.

Für die Steirer hat er schon insgesamt 54 Pflichtspiele absolviert und vier Tore erzielt, zuletzt verwandelte er einen Freistoß beim 2:1-Heimsieg der Grazer gegen Rapid.

"Charalampos ist für seine 23 Jahre schon sehr erfahren und zählt auf seiner Position zu einem der stärksten Spieler in unserer Liga. Seine Qualitäten in der Defensive, aber auch seine Unbekümmertheit in der Offensive zeichnen ihn aus", weiß Geschäftsführer Sport Günter Kreissl. Bereits Donnerstag wurde der Vertrag von Christian Schoissengeyr verlängert.

Mehr dazu:

>> alle Profispiele Charalampos Lykogiannis

red