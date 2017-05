Offiziell: Badstuber verlässt die Bayern

Holger Badstuber wird die Bayern zum Saisonende verlassen

Der FC Bayern München hat offiziell die Trennung von Innenverteidiger Holger Badstuber bekanntgegeben. Dessen Vertrag laufe entgegen anders lautender Meldungen am 30. Juni 2017 aus, teilte der Klub am Freitag mit.

"Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "Dazu wünscht der FC Bayern München Holger Badstuber alles Gute und bedankt sich bei ihm für sein vorbildliches Engagement in den knapp 15 Jahren an der Säbener Straße."

Holger Badstuber spielte bereits in der Jugend für den FC Bayern und schaffte unter Trainer Louis van Gaal 2009/2010 den Sprung zu den Profis. Nach Jahren voller Verletzungspech wechselte er im Januar auf Leihbasis zum FC Schalke 04, um Spielpraxis zu sammeln. Die Königsblauen wollen den 28-Jährigen jedoch nicht fest verpflichten.

Wohin Badstubers Weg nun führt, ist unklar.