Kehrtwende: Simeone bleibt Atlético wohl treu

Diego Simeone will seinen Vertrag bei Atlético offenbar erfüllen

Der vielfach umworbene Star-Coach Diego Simeone will dem Champions-League-Halbfinalisten Atlético Madrid offenbar treu bleiben.

"Wir sind hier, das deutet ja darauf hin. Wir werden uns in kurzer Zeit in Deutschland sehen", erklärte der 47-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz in München auf die Frage, ob er auch kommende Saison Trainer in Madrid sein werde.

Der Argentinier war zu der Veranstaltung zum Audi Cup im kommenden August in München mit den Bayern, Atlético und dem FC Liverpool per Hologramm zugeschaltet. Simeones Vertrag bei den Rojiblancos läuft bis 2018, im vergangenen September hatte er sein ursprünglich bis 2020 datiertes Arbeitspapier mit Zustimmung des Klubs verkürzt.

Daraufhin war die Gerüchteküche hochgekocht. Zuletzt wurde Simeone vor allem bei Inter Mailand gehandelt, wo er von 1997 bis 1999 bereits als Spieler aktiv war. Auch im Zusammenhang mit Borussia Dortmund fiel sein Name.