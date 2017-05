"The Changing One": Mou will den EL-Titel

José Mourinho jubelt mit den Fans

José Mourinho baute sich jubelnd vor den Fans auf und wirbelte wie wild einen George-Best-Schal umher. Nach dem Einzug ins Finale der Europa League fiel alle Anspannung vom Teammanager von Manchester United ab, denn er weiß: Der silberne Pokal ist die einzige Möglichkeit, eine misslungene Saison doch noch zu retten - und sogar mit dem Einzug in die Champions League zu krönen.

"Endspiele machen immer Spaß, und die Europa League ist ein großer, wunderschöner Wettbewerb", frohlockte Mourinho nach dem turbulenten 1:1 (1:0) im Halbfinale gegen Celta Vigo.

Das klang vor ein paar Jahren noch ganz anders. "Ich will die Europa League nicht gewinnen. Es wäre eine große Enttäuschung für mich. Ich will auf keinen Fall, dass meine Spieler meinen, die Europa League sei ihr Wettbewerb", hatte "The Special One" gesagt, nachdem sein Vorgänger beim FC Chelsea, Rafael Benítez, mit den Londonern 2013 den Titel geholt hatte.

Knapp vier Jahre später wäre der 54-Jährige damit plötzlich "mehr als glücklich. Es war so eine schwierige Saison". Bei noch zwei verbleibenden Spielen in der Premier League belegt der englische Rekordmeister trotz seines illustren Kaders nur Platz sechs und droht sogar, das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen.

"Zwei Monster"

Einziger Ausweg: Sich über den Europa-League-Titel doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Im Finale am 24. Mai in Stockholm wartet das Team der Stunde. "Ajax Amsterdam gegen Manchester - zwei Monster. Die Geschichte dieser beiden Klubs ist unglaublich", schwärmte Mourinho.

Passata la grande paura Josè #Mourinho può sfogare la tensione.

Raccoglie una sciarpa dedicata a George #Best ed esulta con i tifosi#manutd pic.twitter.com/LagF4Z1hyG — SottoLaCurva (@sottolacurva) 12. Mai 2017

Tatsächlich verspricht die Begegnung den Glanz vergangener Tage. Ajax dominierte mit Johan Cruyff in den 70er Jahren den europäischen Fußball und gewann zwischen 1971 und 1973 dreimal den Europapokal der Landesmeister, in den Neunzigern brachte die "Ajax-Schule" Edwin van der Sar, Frank Rijkaard und Clarence Seedorf hervor.

21 Jahre nach dem letzten Europapokal-Finale (2:4 im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin) könnte der niederländische Rekordmeister mit dem jüngsten Team des Wettbewerbs (Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler: 22,48 Jahre) seine Wiedergeburt erleben.

Ibra fehlt gegen den Ex-Verein

Dass es den Ajaciden an Erfahrung mangelt, wurde beim 1:3 (1:2) im Rückspiel in Lyon allerdings deutlich. Nach einem Doppelschlag von Alexandre Lacazette, der Olympique wieder ins Spiel brachte, wurde die Mannschaft trotz des 4:1-Erfolgs aus dem Hinspiel nervös.

Schade: Eine ehemalige Ajax-Größe wird bei dem Duell in der schwedischen Heimat fehlen. Superstar Zlatan Ibrahimović, der in Amsterdam zu seinem ersten Champions-League-Einsatz kam und nun in Diensten von ManUnited steht, fehlt den Red Devils verletzt.

Der Klub würde im Falle des Titelgewinns ohne ihn in einen elitären Kreis aufsteigen: Alle drei europäischen Pokale haben bislang nur Bayern München, Juventus Turin, der FC Chelsea und eben Ajax Amsterdam in der Vitrine stehen.