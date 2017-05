Vorbereitung: FCB empfängt Liverpool & Atlético

Jürgen Klopp kommt mit seiner Mannschaft zum Audi Cup

Der FC Bayern heißt beim Audi Cup am 1. und 2. August den Champions-League-Halbfinalisten Atlético Madrid und den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp willkommen.

Der vierte Teilnehmer soll nach dem Saisonende bekanntgegeben werden, wenn alle Endplatzierungen in den internationalen Ligen feststehen.

"Das ist ein wichtiges Turnier mit prominenten Mannschaften", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bei der Präsentation des Turniers. Während Ancelotti auf dem Podium Platz nahm, wurden seine beiden Trainerkollegen Jürgen Klopp (Liverpool) und Diego Simeone (Madrid) als 3D-Hologramme live zugeschaltet.

"Das wird ein sehr guter Test, danach können wir unsere Mannschaft sehr gut bewerten", sagte Klopp. Auch Simeone freut sich schon. "Es ist eine gute Gelegenheit, uns auf das vorzubereiten, was uns in der Saison erwartet", sagte der ehemalige argentinische Nationalspieler. Alle vier Spiele werden in der "ARD" live übertragen. Die Ausstrahlung erfolgt zudem in über 200 Länder weltweit.