Rückschlag für Ivanschitz im Titelkampf

Viktoria Plzeň mit dem Österreicher Andreas Ivanschitz hat am Freitag die Chance auf die Tabellenführung in der tschechischen Meisterschaft vergeben. Der Titelverteidiger erreichte mit dem ehemaligen ÖFB-Teamkapitän, der in der Pause ausgewechselt wurde, zu Hause gegen den Tabellenvierten Mlada Boleslav nur ein 3:3. Pilsen holte dabei ab der 66. Minute einen 0:3-Rückstand auf.

Es könnte dennoch ein entscheidender Rückschlag im Kampf um den Meistertitel sein. Zwei Runden vor Schluss liegt Pilsen einen Punkt hinter Tabellenführer Slavia Praha, der am Samstag mit einem Derby-Erfolg gegen Dukla auf vier Punkte davonziehen könnte und dann aus den restlichen zwei Spielen nur noch einen Sieg benötigen würde.

apa