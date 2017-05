Medien: Auch Blanc ein Kandidat beim BVB

Spricht der BVB auch mit Laurent Blanc?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den umstrittenen Trainer Thomas Tuchel hat Borussia Dortmund offenbar einen weiteren internationalen Kandidaten ins Visier genommen: Laurent Blanc.

Wie der "Spiegel" berichtet, spricht der BVB derzeit nicht nur mit dem angeblichen Top-Kandidaten Lucien Favre (OGC Nizza). Auch mit Blanc hat es demnach schon Sondierungsgespräche gegeben.

Der 51 Jahre alte Franzose ist derzeit vereinslos. Bis zum Sommer 2016 betreute er Paris Saint-Germain. Zuvor war er unter anderem auch zwei Jahre als Coach der französischen Nationalmannschaft tätig gewesen.

In drei Jahren Amtszeit in Paris führte Blanc PSG zu drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen. Der große Wurf in der Champions League blieb dem Star-Ensemble unter der Regie des gebürtigen Südfranzosen jedoch verwehrt. Die katarischen Klub-Bosse ersetzten den früheren Weltklasse-Abwehrspieler deswegen durch den Spanier Unai Emery.

Im Werben um Blanc soll der BVB allerdings hochkarätige Konkurenz haben. Auch der FC Barcelona hat den Weltmeister von 1998 dem Vernehmen nach als Nachfolger des im Sommer scheidenden Luis Enrique auf dem Zettel.

Dass Tuchel die Borussia nach der Saison verlässt, gilt als offenes Geheimnis. Nachdem BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke öffentlich einen "Dissens" mit dem Trainer bekannte, wurden auch anonyme kritische Stimmen aus der Mannschaft laut. Zudem vermied Tuchel selbst in den letzten Tagen ebenfalls ein klares Bekenntnis zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Revierklub.