Leichter und fitter: Götze macht Fortschritte

Mario Götze arbeitet an seiner Rückkehr

Mario Götze arbeitet derzeit hart an seiner Rückkehr auf die Fußball-Bühne. Offenbar mit Erfolg. Medienberichten zufolge soll der Weltmeister im Sommer in den Kader von Borussia Dortmund zurückkehren.

Seit Januar hat der 24-Jährige kein Spiel mehr für den BVB absolviert und sich aufgrund einer mysteriösen Stoffwechselerkrankung komplett aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb zurückgezogen. Derzeit befindet sich Götze in intensiver Behandlung. Der Offensivstar der Schwarz-Gelben verfolgt offensichtlich selbst hartnäckig den Plan, in der Sommer-Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/2018 wieder zum Team der Dortmunder zu stoßen.

Nach einem Bericht der "Bild" hat der Weltmeister von 2014 schon fünf Kilo abgenommen und längst mit dem Aufbau-Training angefangen. Götze soll demnach Laufeinheiten absolvieren und sich außerdem auf dem Fahrrad in Bewegung halten.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc stimmte zuletzt ebenfalls zu: "Die Behandlung bei Mario schlägt an. Er ist auf einem guten Weg. Läuft alles auch weiterhin optimal, rechnen wir damit, dass er im Sommer wieder einsteigen kann."

Bis es so weit ist, soll der BVB-Rückkehrer aber weiter zwischen seiner sportlichen Heimat in Dortmund und seiner Reha in Bayern hin und her pendeln.

In der laufenden Saison stand Götze, der im Sommer 2016 für 22 Millionen Euro von Bayern München zurück zu Borussia Dortmund gewechselt war, lediglich elfmal in der Bundesliga auf dem Feld und brachte es nur auf einen Treffer.