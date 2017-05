Türkische Top-Klubs an Badstuber dran?

Holger Badstuber weckt Interesse aus der Türkei

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber ist ab Sommer vereinslos. Weder Bayern München noch Schalke 04, wo der Innenverteidiger derzeit auf Leihbasis spielt, sind an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem 28-Jährigen interessiert. Ganz anders sieht das offenbar in der türkischen SüperLig aus.

Laut der Tageszeitung "Takvim" denken die beiden Istanbuler Schwergewichte Beşiktaş und Galatasaray über eine Verpflichtung Badstubers nach. Von seiner Erfahrung aus bislang 129 Bundesligaspielen, 39 Partien in der Champions League und 31 Länderspielen sowie den fußballerischen Fähigkeiten des Abwehrmannes sollen die Türken begeistert sein.

Zögern lässt beide Klubs dem Bericht zufolge allerdings Badstubers Verletzungshistorie. Seit Jahren laboriert der gebürtige Memminger immer wieder an zahlreichen mehr oder weniger schweren Verletzungen. In der Hinrunde der laufenden Saison setzten muskuläre Probleme Badstuber fast zwei Monate lang außer Gefecht. Zunächst wollen Beşiktaş und Galatasaray sich also detailliert über den Gesundheitszustand des Objekts der Begierde informieren.

Badstuber absolvierte in der Rückrunde zwar zwölf Pflichtspiele für Schalke, konnte sich aber dort nicht für eine Weiterbeschäftigung empfehlen. Im Luxus-Kader des Rekordmeisters war spätestens durch die Verpflichtung von Supertalent Niklas Süle kein Platz mehr für das Eigengewächs.

Es sei klar gewsen, "dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", erklärte Bayerns Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge in einer Stellungnahme.

Laut "Sport Bild" liegen Badstuber mehrere Angebote aus der englischen Premier League vor - und bald womöglich auch vom Bosporus.