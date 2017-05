Joker Batshuayi schießt Chelsea zum Titel!

Antonio Conte und der FC Chelsea sind Meister

Die Blues am Ziel der Träume: Chelsea hat sich am Freitagabend zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft gesichert. Durch einen 1:0-Sieg zum Auftakt des 37. Spieltags gegen West Bromwich Albion sind die Blues vom Tabellenzweiten Tottenham nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Der erst sieben Minuten zuvor eingewechselte Michy Batshuayi erzielte in der 82. Minute den erlösenden Treffer für das Team von Erfolgscoach Antonio Conte, der den im Vorjahr mit Platz zehn noch völlig enttäuschenden Traditionsverein in seinem Premieren-Jahr als Trainer an der Stamford Bridge zum Titel führte. Seit der russische Oligarch Roman Abramovich 2003 Chelsea übernommen hat, war es der fünfte Meistertitel.

Zuvor hatte sich der Chelsea Football Club nur 1955 als Champion feiern lassen dürfen. Seither wurde aber 2005, 2006, 2010 und 2015 sowie nun 2017 der Gewinn der Premier League eingefahren.

"Es fühlt sich großartig an"

"Es fühlt sich einfach großartig an. Es ist ein ganz besonderer Moment. Über die Saison gesehen haben wir den Titel verdient. Wir haben sehr hart gearbeitet und sind ein großartiges Team geworden", schwärmte Innenverteidiger Gary Cahill nach dem Abpfiff.

"Das war kein Glück, wir haben einfach großartige Arbeit geleistet. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mit meinen Spielern zusammenarbeite und die Leidenschaft entwickelt, jederzeit für sie da zu sein. So bin ich. Wir haben diesen Titel zusammen gewonnen", adelte Conte seine Mannschaft nach dem Triumph.

Offensive mit Ladehemmungen

Die von tausenden Fans begleiteten Gäste waren vor 25.367 Fans im The Hawthorns klar überlegen, die gefürchtete Offensive um Diego Costa (20 Saisontore) und Eden Hazard (15) blieb aber lange glücklos.

Nachdem sich der haushohe Favorit vor der Pause noch schwer tat, drehte man nach dem Wechsel auf. Victor Moses und Diego Costa vergaben direkt nach dem Wiederanpfiff jedoch die mögliche Führung (47., 48.). Kurz danach hatten die Blues zudem Pech, als eine Hereingabe von Eden Hazard von Abwehrspieler Craig Dawson nur an die Stange abgelenkt wurde (53.).

Contes vierter Titel

Gerade als West Bromwich die größte Drangphase der Blues überstanden hatte, wechselte Conte schließlich mit Michy Batshuayi den Sieg ein. Auf Vorlage von Azpilicueta brachte der Belgier den Ball aus wenigen Metern zum 1:0-Siegtreffer über die Linie. Chelsea rettete die knappe Führung anschließend über die Zeit.

"Diese Saison, vor allem der Start, war nicht einfach", hatte Conte gesagt, dessen Team nach sieben Spielen nur Achter war, dann aber 13 Spiele in Folge gewann und Platz eins seit November nicht mehr abgab: "Wir mussten uns mit einer ganzen Reihe an Problemen auseinandersetzen. Wenn du zu einem Verein kommst, der die Vorsaison als Zehnter beendet hat, heißt das, dass du nicht nur eins, sondern eine ganze Reihe an Problemen hast. Und die mussten wir gemeinsam lösen."

