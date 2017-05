21 Mio.! Rodríguez-Wechsel zu Milan wohl fix

Ricardo Rodríguez wechselt wohl vom VfL Wolfsburg zum AC Milan

Der VfL Wolfsburg hat sich laut "Bild"-Informationen mit dem AC Mailand auf einen Transfer von Ricardo Rodríguez verständigt. Beide Klubs haben dem Bericht zufolge in der Nacht zu Freitag die Verhandlungen abgeschlossen.

Demnach wechselt der Abwehrspieler für eine Basis-Ablösesumme von 18 Millionen Euro in die Serie A. Durch erfolgsabhängige Nachzahlungen könnte diese Summe noch auf 21 Millionen Euro anwachsen.

Rodríguez und Milan hatten sich italienischen Medienberichten zufolge bereits Anfang der Woche auf eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geeinigt. Seine Berater Gianluca Di Domenico und Roger Wittmann wurden am Montag beim Verlassen der Milan-Geschäftsstelle gesichtet.

Der 24 Jahre alte Rodríguez steht beim VfL noch bis 2019 unter Vertrag, galt aber schon länger als Verkaufskandidat. In der Vergangenheit sollen Top-Klubs wie Real Madrid, Chelsea und Paris Saint-Germain an dem Schweizer interessiert gewesen sein. Den Zuschlag bekam aber nun wohl das seit Jahren schwächelnde Milan.

Wichtiger Faktor bei dieser Entscheidung soll der Mailänder Sportdirektor Massimiliano Mirabelli gewesen sein. Er gilt als großer Bewunderer des Linksfußes, der derzeit seine sechste Bundesliga-Saison in Wolfsburg spielt.

Ob Rodríguez überhaupt noch einmal für den abstiegsbedrohten VfL aufläuft, steht in den Sternen. Der 48-malige Nationalspieler der Eidgenossen laboriert an einer Verletzung am Sprunggelenk und kann derzeit nur individuell trainieren. Das wichtige Duell am 33. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) verpasst Rodríguez wahrscheinlich.