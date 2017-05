Wolfsburg nur Remis - Endspiel beim HSV

Der VfL Wolfsburg muss ins Endspiel um die Relegation

Der VfL Wolfsburg muss ins Relegations-Endspiel beim Hamburger SV. Die VfL-Mannschaft von Trainer Andries Jonker erkämpfte am vorletzten Spieltag ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach - ein Punkt beim HSV am kommenden Samstag würde den Klassenerhalt sichern. Im Falle einer Niederlage droht die Relegation.

Nationalspieler Mario Gomez machte in der 58. Minute sein 16. Saisontor, zuvor hatte Jannik Vestergaard die von Wolfsburgs Ex-Trainer Dieter Hecking betreuten Gladbacher per Kopf (24.) verdient in Führung gebracht. Für die Borussia ist der Punkt im Kampf um die Europa-League-Teilnahme eigentlich zu wenig.

Vor 28.721 Zuschauern wurde Hecking vor der Partie vom VfL verabschiedet, der 52-Jährige bekam einen Strauß Blumen überreicht. Auch danach gingen die Nettigkeiten der zunächst sorglosen Gastgeber auf dem Platz weiter. Nach zehn Minuten hätte Borussia längst führen müssen.

Erst verpasste Gladbach-Kapitän Lars Stindl aus 16 Metern knapp, nur Sekunden später leistete sich Wolfsburgs Joshua Guilavogui im Aufbauspiel einen Katastrophen-Fehlpass - doch Jonas Hofmann traf dann nur den Pfosten, Stindls anschließender Versuch wurde gerade noch abgeblockt.

Wolfsburg präsentierte sich hinten konfus und vorne bis auf wenige Ansätze harmlos. Den Niedersachsen war der Druck deutlich anzumerken.

Gewitter führt zu langer Spielunterbrechung

Der Treffer von Vestergaard hatte sich also angedeutet. Nach einer Flanke in Folge einer Ecke hatte der Innenverteidiger kaum Probleme, sich durchzusetzen, und köpfte zum 1:0 ein. Mit nur einem Gegentor zur Halbzeit waren die Hausherren gut bedient.

Auch nach dem Seitenwechsel wirkte die Jonker-Elf lange gehemmt - kaum Tempo, kaum Ideen, dafür viel Krampf. Schon in der 51. Minute hatte Andre Hahn aus kurzer Distanz das 2:0 auf dem Fuß, Koen Casteels konnte aber sehenswert parieren. Aber weil die Gäste ihre Chancen nicht nutzen, blieb Wolfsburg im Spiel. Ein Geistesblitz von Gomez reichte dann zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit gab es eine längere Gewitterunterbrechung.

Wolfsburg hatte in Gomez und Jannes Horn noch seine Besten, bei der Borussia überzeugten Stindl und Mahmoud Dahoud.