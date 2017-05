Goretzka: Super-Vertrag statt Bayern-Wechsel?

Leon Goretzka soll auf Schalke bleiben

Die Wechselgerüchte um Leon Goretzka vom Bundesligisten FC Schalke 04 sind in den letzten Tagen immer heißer geworden. So heiß, dass es Manager Christian Heidel am Samstag zu bunt wurde.

"Ich finde das nicht anständig. Diese losen Spekulationen sollte man unterlassen", echauffierte sich Heidel am Samstag kurz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV (1:1), nachdem "Sky Sport News HD" über einen bevorstehenden Wechsel Goretzkas zum FC Bayern München spekuliert hatte.

Tatsächlich hat Schalkes Sportchef den Abgang seines Mittelfeldstars noch längst nicht hingenommen, bastelt im Gegenteil an einem neuen XXL-Vertrag für den Jung-Nationalspieler.

Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" soll Christian Heidel gemeinsam mit Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies einen neues Vertragsangebot an Leon Goretzka gerichtet haben, welches nun vom 22-Jährigen und seinem Berater Jörg Neubauer geprüft wird.

Bald Top-Verdiener auf Schalke?

Demnach soll der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler der Schalke sein bisher bis 2018 laufendes Arbeitspapier vorzeitig verlängern. Im Gegenzug soll Goretzka zukünftig sieben bis acht Millionen Euro im Jahr in Gelsenkirchen verdienen. Über eine mögliche neue Vertragslaufzeit ist noch nichts bekannt.

Mit diesem stark erhöhten Einkommen würde der gebürtige Bochumer zu einem der Top-Verdiener bei den Königsblauen aufsteigen. Bisher war der Niederländer Klaas-Jan Huntelaar der Kohle-Krösus auf Schalke. Der Stürmer wird den Klub aber zum Saisonende verlassen.