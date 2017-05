Şahin über Tuchel: "Professionelles Verhältnis"

Nuri Şahin spricht über Thomas Tuchel und sein Verhältnis zum Team

Ist das Tischtuch zwischen dem umstrittenen BVB-Trainer Thomas Tuchel und seiner Mannschaft längst zerschnitten? Auch Dortmunds Urgestein Nuri Şahin hat sich nun zu der Thematik geäußert.

Das Verhältnis zwischen Tuchel und dem Team sei "so wie es sein muss. Wir haben ein professionelles Verhältnis, so wie es sich gehört", sagte Şahin im "ZDF".

Die Kritik anonym gebliebener Spieler am Coach in der "Süddeutschen Zeitung" beschäftigte die Mannschaft nicht. "Wir kennen uns, wir suchen keinen Maulwurf in der Kabine", erklärte Şahin. Er wisse allerdings nicht, ob die "SZ"-Zitate wirklich von einem Profi stammen oder ausgedacht seien.

"Natürlich bekommen wir alles mit und lesen, was passiert. Im Namen der Mannschaft kann ich aber sagen, dass wir voll fokussiert auf unsere sportlichen Ziele sind", ergänzte Şahin.

Zur Zukunft Tuchels beim BVB wollte sich der 28-Jährige nicht äußern. "Es steht keinem Spieler zu, sich öffentlich an irgendwelchen Spekulationen zu beteiligen. Unsere Aufgabe ist es, den dritten Platz zu sichern und den Pokal endlich wieder nach Dortmund zu holen."

Tuchel und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seien "beide erwachsen." Şahin weiter: "Sie haben beide sehr, sehr oft und schon seit Januar gesagt, dass am Ende der Saison Gespräche stattfinden werden."