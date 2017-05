Badstuber will Bundesliga den Rücken kehren

Genoß einen gebürtigen Abschied: Holger Badstuber

Der 31-malige Nationalspieler Holger Badstuber sieht seine fußballerische Zukunft außerhalb der Bundesliga.

"Ganz ehrlich: Mich zieht es eher ins europäische Ausland", sagte der Innenverteidiger nach dem letzten Saisonheimspiel von Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Er fügte an: "Ich bin da ziemlich offen. Da gibt es nicht spezielle Länder. Es finden bereits Gespräche statt. Ich freue mich drauf. Es kommt etwas Gutes."

Das nervenaufreibende 1:1 (1:0) hatte Badstuber zuvor von der Ersatzbank aus erlebt. Vor dem Spiel hatten die Königsblauen den 28-Jährigen nach zehn Liga-Einsätzen verabschiedet. Badstuber war im Januar von Bayern München für die Rückrunde ausgeliehen worden.

"Es war von Anfang an Stand der Dinge, dass es fünfeinhalb Monate hier werden", sagte Badstuber, und ergänzte: "Für mich war es vom Gefühl her auch von Anfang an klar, dass ich nicht mehr zu Bayern München zurückkehre."

Bayern-Zeit? "15 Jahre pure Liebe, pure Leidenschaft"

Badstuber bezeichnete die Zeit bei Schalke nochmals als positive Erfahrung. "Ich habe die fünfeinhalb Monate hier angenommen, habe versucht mich immer weiter zu steigern und der Mannschaft zu helfen. Summa summarum ist für mich das Wichtigste, das ich fit bin, dass ich fit in den Urlaub gehe und danach kommt wieder etwas Neues", sagte er.

Auch die endgültige Trennung vom Rekordmeister FC Bayern, bei dem Badstuber fast seine gesamte Karriere verbrachte, nimmt er gelassen hin. "Was steht, sind 15 Jahre pure Liebe, pure Leidenschaft und ich glaube, das sollte auch in Erinnerung bleiben", sagte Badstuber.

Es seien intensive Jahre gewesen, "aber jetzt kommt ein neues Kapitel. Bayern München wird mir auf eine andere Art und Weise immer mit Liebe in Verbindung bleiben. Und das ist das, was zählt."