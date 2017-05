Calmund: BVB? "Eigentor Tuchel, 1:0 für Watzke"

Thomas Tuchel ist (noch) Trainer beim BVB

Reiner Calmund hat sich in die Debatte um den Zoff zwischen BVB-Trainer Thomas Tuchel und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eingeschaltet. Der frühere Bundesliga-Manager schlug sich auf die Seite Watzkes.

"Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus hat sich Watzke astrein verhalten", sagte Calmund bei "Sport1". "Bei der Entscheidung über die Neuansetzung des Spiels gegen Monaco haben zahlreiche Stellen mitgeredet. Dass Tuchel dann da nachher reingrätscht, geht nicht. Eigentor Tuchel, 1:0 für Watzke."

Tuchel müsse sich in den kommenden Woche nun auf seine Aufgaben als Trainer konzentrieren. "Er kann nicht alles machen", so Calmund.

Die Zukunft des Coaches sieht der langjährige Leverkusener Geschäftsführer eher nicht beim BVB. "So ein guter Trainer und so ein tolles Management sollten eigentlich wieder zusammenfinden. Aber es ist wie in einer Ehe. Wenn es nicht passt, Briefmarke auf den Hintern und ab dafür", erklärte der 68-Jährige.

Sportlich habe sich Tuchel in der laufenden Saison aber nichts zuschulden kommen lassen - im Gegenteil. "Der BVB hatte große Probleme vor der Saison. Drei Weltklasse-Spieler sind weggegangen. Dafür spielt die Mannschaft gut. Tuchel hat diesen Neuaufbau sehr gut geschafft. In einem Umbruchjahr sind sie im Pokalfinale, werden sich wahrscheinlich direkt für die CL qualifizieren."

Einen Effekt der öffentlichen Debatte für das letzte Bundesligaspiel gegen Werder Bremen und das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt fürchtet Calmund nicht. "Die Sache wird sich auf die beiden Spiele nicht auswirken. Die Spieler sind voll fokussiert, sie wollen gewinnen."