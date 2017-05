Liverpool erobert Rang drei zurück

Der FC Liverpool erobert Rang drei in der Premier League

Der ehemalige englische Rekordmeister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat am 37. Spieltag der Premier League den dritten Tabellenplatz erobert. Die Reds gewannen bei West Ham United mit 4:0 (1:0).

Philippe Coutinho (57./62.), Daniel Sturridge (35.) und Divock Origi (76.) trafen für die Mannschaft von der Anfield Road.

"Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Sturridge bei "Sky Sports". "Das war ein wichtiges Spiel für uns, ein großes Spiel. Wir sind mit der richtigen Einstellung hier hingekommen, wussten was zu tun war und nehmen den Sieg mit."

In der Liverpooler Anfangsformation standen unter anderem Nationalspieler Emre Can und der frühere Schalker Innenverteidiger Joel Matip. Matip hatte in der elften Minute mit einem Latten-Kopfball Pech.

Enger Kampf um die Top Four

Mit 73 Punkten rangieren die Schützlinge von Klopp hinter Meister FC Chelsea (87 Zähler) und Tottenham Hotspur (77) sowie vor Manchester City (72) auf dem dritten Platz, der zur direkten Qualifikation für die Champions League berechtigt.

Der Vorsprung der Liverpooler auf den FC Arsenal auf Platz fünf beträgt vier Zähler. Allerdings haben ManCity und Arsenal noch jeweils ein Nachholspiel in der Hinterhand.

"Es wäre für jeden hier im Klub sehr wichtig", sagte Sturridge im Hinblick auf eine Top-Four-Platzierung der Reds. "Wir haben zuletzt gut gespielt, hätten das ein oder andere Mal aber mehr Punkte holen müssen."

Am Samstag hatten sich die Sky Blues mit dem Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola auf der Bank durch einen 2:1-Erfolg gegen den entthronten Meister Leicester City zunächst an Liverpool vorbeigeschoben. Arsenal gewann seine Partie bei Stoke City mit 4:1.