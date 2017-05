RBL scheitert mit 12-Mio.-Offerte für Talent

Issa Diop ist angeblich ein Kandidat bei RB Leipzig

Der designierte Vizemeister RB Leipzig musste bei den Personalplanungen für die kommende Saison offenbar einen Rückschlag hinnehmen.

Laut "le10sport" lehnte der französische Erstligist FC Toulouse ein Leipziger Angebot in Höhe von 12 Millionen Euro für Issa Diop ab. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger gehört in seiner zweiten Saison in der Ligue 1 zum Stammpersonal beim Tabellenzwölften.

Der 1,94-Meter-Mann bestritt in der laufenden Spielzeit insgesamt 30 Pflichtspiele für Toulouse. Durch gute Leistungen weckte er Begehrlichkeiten bei zahlreichen Klubs.

Für die Leipziger war es bereits der zweite Anlauf bei Diop. Bereits im vergangenen Sommer baggerte der finanzkräftige Bundesliga-Neuling an dem Abwehrmann.

Doch damals wie heute konnte das Angebot der Roten Bullen Toulouse-Präsident Olivier Sadran nicht überzeugen. Möglicherweise hoffen die Franzosen noch auf eine weitere Wertsteigerung ihres Juwels bei der U20-WM in Südkorea. Diop steht im Kader des französischen Teams.

Sein Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft noch bis 2020.