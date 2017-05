Gladbach: Traoré verlängert, Grifo im Anflug?

Bleibt den Fohlen offenbar bis 2021 erhalten: Ibrahima Traoré

Borussia Mönchengladbach treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Während die Fohlen offenbar mit einem weiteren Leistungsträger verlängert haben, soll Vincenzo Grifo vom SC Freiburg kurz vor einer Vertragsunterzeichnung stehen.

Wie der "kicker" berichtet, haben sich Gladbach und Ibrahima Traoré, dessen ursprüngliches Arbeitspapier 2018 geendet hätte, über eine vorzeitige Ausdehnung des Kontraktes bis 2021 geeinigt. Der Guineer war in dieser Saison lange verletzt, erzielte aber dennoch einen Treffer und gab drei Vorlagen.

Der 29-jährige Flügelspieler ist nicht der einzige Leistungsträger, der langfristig an die Borussia gebunden ist. Auch Fabian Johnson (2020), Tony Jantschke (2021) und Yann Sommer (2021) verlängerten ihren Vertrag in diesem Jahr vorzeitig - unabhängig davon, ob der Klub vom Niederrhein in der kommenden Spielzeit international aufläuft.

Mit etwas Glück könnte Gladbach noch Platz sieben erreichen und damit in die Europa League kommen. Voraussetzung dafür ist, dass Borussia Dortmund das Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt.

Außerdem soll Oscar Wendt, dessen Vertrag bis 2018 läuft, vor einer langfristigen Verlängerung stehen.

Fünf Millionen für Grifo?

Ein weiteres Gerüst in der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking soll Vincenzo Grifo vom SC Freiburg sein. Der Transfer des 24-jährigen Linksaußen soll dem "kicker"-Bericht zufolge zu gut wie fix sein. Der "Express" nennt eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro.

Grifo wechselte 2015 vom FSV Frankfurt nach Freiburg. Mit neun Treffern und zwölf Vorlagen in der Liga und im Pokal gehört der Italiener in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Christian Streich.