Drittes Saisontor von Royer in der MLS

Royer erzielte das Tor zum 1:3 in der 93. Minute

Die New York RB haben am Sonntag in der Major League Soccer (MLS) eine 1:3-Heimniederlage gegen Los Angeles Galaxy kassiert. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte der Steirer Daniel Royer in der 93. Minute. Es war bereits das dritte Saisontor für den Ex-ÖFB-Teamspieler, der am 22. Mai seinen 27. Geburtstag feiert. New York RB liegt in der Eastern Conference der MLS auf Platz fünf.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabellen Major League Soccer

apa