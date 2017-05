Patziger Mourinho bricht Interview ab

José Mourinho sorgte einmal mehr für Aufsehen

ManUnited-Coach José Mourinho hat mit Trotz auf das erneute Verpassen der Champions-League-Plätze reagiert - und einmal mehr ein Interview vorzeitig abgebrochen.

"Für uns ist es wichtiger, Titel zu gewinnen als in die Top 4 zu kommen", sagte der Portugiese nach dem 1:2 (0:1) bei Tottenham Hotspur: "Wir kämpfen um Titel, andere Klubs vermutlich darum, unter die Top 4 zu kommen. Die wären sicher gerne an unserer Stelle."

Das ruhmreiche United hat bereits zum dritten Mal binnen vier Jahren den Einzug in die Königsklasse über die Premier League verpasst. Eine Chance, Europas größte Fußball-Bühne zu erreichen, bleibt noch: Dafür müssen die Red Devils am 24. Mai in Solna aber das Europa-League-Endspiel gegen Ajax Amsterdam gewinnen.

"Wir haben nicht gepokert, wir haben uns die Europa League nicht ausgesucht", verteidigte Mourinho seine acht Veränderungen gegenüber dem Halbfinal-Rückspiel bei Celta Vigo. Er sei "nicht enttäuscht, wir mussten so entscheiden. Aber du kannst nicht zwei Wettbewerbe mit nur 15 Spielern spielen. So einfach ist das."

"Spiele, die wir nicht spielen wollen"

"Im Moment sind es die Spiele in der Premier League, die wir nicht spielen wollen", sagte Mourinho, der wenig später einmal mehr ein Interview vorzeitig verließ.

Ein Reporter des Senders "Sky Sports" hatte den Star-Trainer gefragt, was Man United in der nächsten Saison brauche, um in der Premier League ein ernsthafter Herausforderer zu sein. Der Portugiese reagierte angefressen. "Darüber will ich jetzt nicht nachdenken, ich denke an das Finale, das wir spielen müssen", entgegnete er kurz angebunden und verschwand.

Bereits im Februar hatte der ManUnited-Coach nach einem 0:0 gegen Absteiger Hull City ein "BBC"-Interview abgebrochen. "Wenn Sie keine Ahnung von Fußball haben, sollten Sie kein Mikrophon in der Hand halten", hatte er damals geätzt.