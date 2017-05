Hannover jubelt schon - Braunschweig leckt Wunden

In Hannover gingen die Feierlichkeiten schon mal los

Nahezu Gewissheit für Stuttgart, allerbeste Aussichten für Hannover, nur noch eine kleine Außenseiterchance für Braunschweig: Im Kampf um den direkten Bundesliga-Aufstieg hat sich die Ausgangslage deutlich verändert.

Die kleine "kindische" Zahlenspielerei bereitete Hannovers allmächtigem Präsidenten Martin Kind sichtlich Vergnügen. "Ich habe den Mut zu sagen, dass wir zu 96 Prozent aufgestiegen sind", rechnete der Klub-Boss beim Blick auf die mächtig durcheinandergewirbelte Zweitliga-Tabellenspitze genüsslich vor.

Durch den 1:0-Sieg im direkten Duell mit Tabellenführer VfB Stuttgart und vor allem dank der 0:6-Pleite des Erzrivalen und Verfolgers Eintracht Braunschweig bei Arminia Bielefeld haben sich die Aussichten speziell für die Roten schlagartig deutlich verbessert. Schon ein Remis beim SV Sandhausen am kommenden Sonntag reicht, um die sofortige Bundesliga-Rückkehr einzutüten.

Breitenreiter mahnt

Mit einem Vorsprung von drei Punkten und sechs Toren geht Hannover beim Zweitliga-Finale ins Fernduell gegen die bei den nach wie vor abstiegsbedrohten Ostwestfalen schwer gebeutelten Braunschweiger. Aber ein kleiner Rest an Unsicherheit bleibt: Die Eintracht empfängt den Tabellenletzten Karlsruher und bei "96" sind die drei Leistungsträger Martin Harnik, Salif Sané und Edgar Prib gesperrt.

Und so wählte Trainer André Breitenreiter, bewusst oder unbewusst, ambivalente Formulierungen, um die aktuelle Situation zu skizzieren: "Meine Jungs werden sich das nicht mehr nehmen lassen, aber wir sind noch nicht durch." Ein Braunschweiger 4:0 gegen den KSC, ein Hannoveraner 0:2 in Sandhausen, schon könnte das Team aus der Löwenstadt die nach hinten bereits abgesicherte Relegation doch noch gegen den Direktaufstieg eintauschen.

Reichel: "So hoch habe ich noch nie verloren"

Doch am Tag nach der Schlappe in Bielefeld war man in Braunschweig erst einmal mit verbalen Aufräumarbeiten beschäftigt. "Wir werden jetzt mit jedem Einzelnen sprechen und die Ruhe bewahren. Ich habe weiterhin Vertrauen und werde nicht den Stab über die Mannschaft brechen", sagte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht.

Dass Redebedarf besteht war den Worten des dienstältesten Braunschweiger Profis Ken Reichel unschwer zu entnehmen: "Das war ein sehr bitterer Moment. Ich spiele seit zehn Jahren für die Eintracht, aber so hoch habe ich noch nie verloren."

Dem VfB Stuttgart indes würde selbst eine kaum vorstellbare 0:6-Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers nicht mehr weh tun. Zwar bestand Trainer Hannes Wolf darauf, dass es noch "Restzweifel" gebe, strahlte aber dennoch eine nachvollziehbare Gelassenheit aus: "Hauptsache, wir erreichen unser Ziel, das Aufstieg heißt. Ob nun am letzten oder vorletzten Spieltag, das ist egal."