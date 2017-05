Bericht: Kolašinac-Wechsel nach England fix

Sead Kolašinac kickt wohl bald für den FC Arsenal

Der Abgang von Sead Kolašinac vom Bundesligisten FC Schalke 04 scheint beschlossene Sache zu sein. Den 23-Jährigen soll es zu einem Traditionsverein auf die Insel ziehen.

Wie der englische Sender "Sky Sports" vermeldete, sei sich Kolašinac mit dem FC Arsenal über einen Vereinswechsel einig geworden. Der bosnische Nationalspieler soll in Kürze einen Vertrag bei den Gunners unterzeichnen. Der Wechsel in die Premier League wäre ablösefrei, da das Arbeitsverhältnis des Außenverteidigers bei den Königsblauen zum 30. Juni endet.

Auf eine Vertragsverlängerung hatte sich der FC Schalke mit Kolašinac nicht einigen können. In den letzten Wochen wurde immer wieder über einen Abgang des gebürtigen Karlsruhers spekuliert. Neben dem FC Arsenal wurde er auch mit anderen Top-Klubs aus England und Italien wie Manchester City oder Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Unabhängig von Wenger-Zukunft

Als Teamkollege der deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi und Mesut Özil könnte Sead Kolašinac in der kommenden Saison zumindest auch in der Europa League spielen. Für die Champions League wird sich Arsenal in dieser Spielzeit als derzeitiger Tabellenfünfter in der Premier League wahrscheinlich nicht mehr qualifizieren. Die Tür zur Europa League steht aber weit offen.

Stammspieler Kolašinac bliebe damit nur noch ein letztes Pflichtspiel im Trikot der Gelsenkirchener. Am kommenden Samstag tritt der S04 zum letzten Bundesliga-Spieltag beim FC Ingolstadt (ab 15:30 Uhr) an. Auf der linken Außenverteidigerposition spielte Arsenal in dieser Saison zumeist mit Nacho Monreal und Kieran Gibbs.

Der Wechsel nach London soll laut "Sky Sports" übrigens unabhängig von der Zukunft des Teammanagers Arsène Wenger realisiert werden. Der langjährige Trainer steht bei den Gunners seit längerem in der Kritik.