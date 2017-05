Frankfurt schnappt sich Franzosen-Talent

Sébastien Haller kommt vom FC Utrecht

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Stürmer Sébastian Haller als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Der französische U21-Nationalspieler wechselt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht zum DFB-Pokalfinalisten an den Main und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Mit Sébastian haben wir unseren absoluten Wunschspieler bekommen, den wir über die gesamte Saison beobachtet haben", sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic, "wir sind sicher, dass er sich exzellent in die Mannschaft einfügen und uns große Freude bereiten wird."

In der laufenden Saison erzielte der 22-Jährige in 32 Ligaspielen 13 Treffer und leistete sechs Torvorlagen. Er wurde außerdem im Jahr 2015 von den Utrechter Fans zum "Spieler der Saison" gewählt. Zu seinem Wechsel meinte er selbst: "Ich freue mich sehr darauf mit meinem neuen Team auf dem Platz stehen zu können. Für mich war der nächste Schritt in meiner Karriere wichtig – in Frankfurt kann ich mich weiterentwickeln und von den erfahrenen Spielern lernen. Ich bin glücklich in die Bundesliga wechseln zu können und blicke dieser Herausforderung voller Vorfreude entgegen."