BVB ohne Weigl: Wie ersetzt man den Unersetzbaren?

Julian Weigl fehlt dem BVB in den beiden anstehenden "Endspielen"

Der schwerverletzte Julian Weigl fehlt Borussia Dortmund monatelang. In den beiden Saison-"Endspielen" bei Werder Bremen in der Liga und im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt muss der BVB ohne sein Herzstück auskommen. Die Alternativen im Kader sind aus mehreren Gründen nicht auf Weigls Niveau.

Die 20. Minute in der Partie FC Augsburg gegen Borussia Dortmund läuft. Jonathan Schmid und Julian Weigl liefern sich im Mittelkreis einen handelsüblichen Zweikampf. Weigl knickt ohne Einwirkung des Gegners unglücklich um.

Der 21-Jährige muss mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bahre vom Platz getragen werden, wird sofort zum Röntgen ins Krankenhaus gebracht. Dass die Verletzung schwer ist, zeigen schon die TV-Bilder. Erik Durm nimmt wenig später Weigls Platz ein.

Nach der Partie ist das Entsetzen bei den Beteiligten groß. Das Ergebnis, ein mageres 1:1 beim Abstiegskandidaten, rückt in den Hintergrund. Sogar die Posse um den umstrittenen Trainer Thomas Tuchel wird eine Zeit lang zur Randnotiz.

"Extrem bitter", "großer Verlust"

Stattdessen spricht alles nur über den Weigl-Schock. Marco Reus berichtet, in der Szene ein "Knacken" gehört zu haben. Die Verletzung des Teamkollegen sei "extrem bitter". "Das ist ein großer Verlust für uns", erklärt Tuchel. Der Coach kennt direkt nach Abpfiff bereits die Diagnose: Sprunggelenksbruch. Drei bis vier Monate fällt der Mittelfeldspieler aus, verkündet der BVB später via Twitter.

Weigl verpasst damit das Punktspiel bei Werder Bremen, das über die direkte Champions-League-Qualifikation entscheidet. Auch im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt steht der Nationalspieler nicht zur Verfügung. Dort will der BVB erstmals seit 2012 wieder einen großen Titel holen.

Obwohl die Dortmunder in beide "Endspiele" als klarer Favorit gehen, ist das Erreichen der Ziele ohne Weigl ein Stück unrealistischer geworden. Eine der großen Konstanten in einer Saison mit vielen Aufs und Abs und zahlreichen Misstönen außerhalb des Platzes fehlt den Borussen.

Weigl ist Dortmunds Herzstück

Trotz Tuchels Dauer-Rotation absolvierte Weigl 43 der insgesamt bislang 50 Pflichtspiele des BVB in der laufenden Saison. 2347 Ballkontakte verbuchte das Dortmunder Herzstück in der Bundesliga, die meisten im Kader des entthronten Vizemeisters. Auch in den Kategorien angekommene Pässe (89,28 Prozent) und Laufleistung (10,21 km pro Spiel) belegt Weigl beim BVB Platz eins.

"Wenn Julian in der Mitte spielt, ist der Ball von A nach B eine halbe oder sogar eine Sekunde schneller da", beschreibt Tuchel den Weigl-Bonus, der seinem Team in Bremen und Berlin fehlen wird. "Seinen Ausfall können wir nicht eins zu eins kompensieren", ergänzt der Coach.

Systemumstellung und Rode-Einsatz?

Mit dieser Einschätzung trifft Tuchel angesichts der Alternativen in seinem Kader den Nagel auf den Kopf. Diese sind durchaus vorhanden, allerdings aus mehreren Gründen nicht auf Weigls Niveau.

In den wenigen Spielen ohne seinen Lieblingsschüler setzte Tuchel zumeist auf eine taktische Variante mit zwei Akteuren vor der Abwehr. Gonzalo Castro nahm jeweils den offensiven Part dieser Doppelsechs ein. Seine Partner wechselten.

Prädestiniert für die Rolle als Abfangjäger neben Castro scheint Sebastian Rode zu sein. Doch der Ex-Bayer blieb in seinen bisherigen Auftritten im Dortmunder Trikot den Nachweis ausreichender Klasse schuldig. Zudem absolvierte der 26-Jährige nach seiner Leisten-OP im Winter bislang nur Kurz-Einsätze. Spielpraxis sieht anders aus.

Şahin wäre die Ideallösung, aber...

Urgestein Nuri Şahin ist der einzige Dortmunder, der Weigls Position ohne größere Systemanpassungen übernehmen könnte. Mit seinen strategischen Fähigkeiten wäre der türkische Nationalspieler eigentlich die Ideallösung in Abwesenheit des etatmäßigen einzigen Sechsers.

Doch auch Unglücksrabe Şahin kommt gerade erst von einer Verletzung zurück, wieder einmal. Ende April in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach zog sich der 28-Jährige einen Teilriss des Außenbandes im Sprunggelenk zu.

Was macht Tuchel?

Zwar stieg Şahin am Sonntag nach dem Augsburg-Spiel wieder ins Training ein und machte bei seiner ersten Einheit einen guten Eindruck.

Ob Tuchel ihm die nahtlose Übernahme der zentralen Position im Mittelfeld nach der Abwesenheit in den letzten Wochen aber wirklich zutraut, ist fraglich. Gemeinhin gilt der Trainer ohnehin nicht als größter Fan des Eigengewächses.

So bleibt es spannend, welche Lösung Tuchel für sein momentan drängendstes sportliches Problem aus dem Hut zaubert. Klar ist: Weigls Ausfall ist einer der Faktoren, die über einen erfolgreichen Saisonabschluss des BVB entscheiden könnten. Die Frage für den Trainer lautet: Wie ersetzt man den Unersetzbaren?

Tobias Knoop