Marozsán ist Frankreichs "Fußballerin des Jahres"

Dzsenifer Marozsán ist in Frankreich zur Fußballerin des Jahres gewählt worden

Die deutsche Olympiasiegerin Dzsenifer Marozsán ist in Frankreich zur Fußballerin des Jahres gewählt worden.

Die DFB-Kapitänin war erst zur laufenden Saison vom 1. FFC Frankfurt zu Olympique Lyon gewechselt und steht mit ihrer Mannschaft schon vor dem Saisonende als französischer Meister fest. Zudem hat Lyon als Titelverteidiger erneut das Finale der Champions League erreicht.

Die 25-jährige Marozsán erzielte in ihrer Debütsaison für die OL-Frauen insgesamt vier Tore. Dazu steuerte die Deutsche in der Champions League drei Treffer in acht Spielen zum Finaleinzug bei.