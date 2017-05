Bleibt Gomez beim VfL? "Signale sind positiv"

Der VfL Wolfsburg hofft auf den Verbleib von Mario Gomez

Mario Gomez hat sich beim VfL Wolfsburg mit seinen Toren gleich in der ersten Saison zum Leistungsspieler und Rettungsanker geschossen. Nun hoffen die Wölfe, dass der 31-Jährige länger in der Autostadt bleibt. Die Zeichen stehen zumindest gut, wie Sportchef Oliver Rebbe in der "Bild" bestätigte.

"Wir sind mit Mario und seinem Berater so verabredet, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Die Signale von Mario sind positiv. Er hat öffentlich oft genug betont, dass er sich beim VfL wohlfühlt", so Rebbe sicher. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Dabei wurde vereinbart, dass beide Seiten nach jeder Spielzeit gemeinsam überlegen, wie und ob es weitergeht.

Im Sommer hatte Gomez die Marschrute bei den Wölfen klar vorgegeben: "Das Ziel ist Europa. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir uns in einem Jahr zusammensetzen." Allerdings steht der VfL Wolfsburg vor dem letzten Bundesliga-Spieltag auf Platz 15. Von Europa kann schon länger keine Rede sein. Im Endspiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) geht es schließlich um nichts weniger als um den Klassenerhalt.

Auch deshalb zeigte sich der Angreifer mit der sportlichen Lage zuletzt durchaus kritisch: "Wenn man sich die Qualität unseres Kaders und die Investitionen des Vereins anschaut, dann kann der Anspruch hier nicht der Kampf um den Klassenerhalt sein."

Dennoch ist Gomez vom Nicht-Abstieg überzeugt: "Wir werden es schaffen", betonte er nach dem Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende. Mit seinen 16 Toren in der Liga ist Gomez der gefährlichste Angreifer für die Niedersachsen.