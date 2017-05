Werder bestätigt Gondorf-Wechsel

Gondorf soll bereits in Bremen unterschrieben haben (Bildquelle: Twitter @Fussballeck)

Werder Bremen ist auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld in den Reihen des SV Darmstadt 98 fündig geworden. Jérôme Gondorf verlässt die Lilien in Richtung Bremen. Vorab kursierende Medienberichte bestätigten die Hanseaten am Dienstag. Man sei sich einig und warte nur noch auf die letzten Unterschriften, bestätigte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

"Wir freuen uns, dass wir Jérôme von einem Wechsel zu Werder überzeugen konnten. Er hat sich in den beiden Bundesliga-Jahren der Darmstädter hervorragend entwickelt und immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Jérôme ist ein sehr lauf- und zweikampfstärker Spieler, der darüber hinaus auch spielerische Akzente setzen kann. Diese Qualitäten wird er in unser Spiel einbringen", so Baumann.

"Ich durfte die einmalige Atmosphäre hier im Weser-Stadion bereits mehrfach als Gastspieler wahrnehmen und freue mich, diese Unterstützung zukünftig im grünen Werder-Trikot genießen zu dürfen. Werder ist ein großer Klub, der in den letzten Monaten einen tollen Weg eingeschlagen hat. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den nächsten Schritt zu machen", ergänzte der 28-jährige Mittelfeldspieler gegenüber "WERDER.TV".

Möglich wird die Verpflichtung durch eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeld-Allrounders. Obwohl Gondorfs Kontrakt noch bis 2018 datiert ist, kann er die Lilien im Sommer für eine feste Summe von 1,2 Millionen Euro verlassen.

Welche Chancen hat Gondorf beim SVW?

Gondorf gilt als Kämpfer, als Antreiber, der im flexibel einsetzbar ist. In Darmstadt spielte er zu Saisonbeginn im zentralen oder defensiven Mittelfeld, rückte zum Saisonende immer weiter vor und gab zum Schluss den offensiven Part in der Zentrale.

In seinen 28 Einsätzen für die Hessen bereitete der 28-Jährige sechs Treffer vor. Eine starke Bilanz bei einem abgeschlagenen Absteiger. Zwei Vorlagen gelangen ihm ausgerechnet gegen seinen (wahrscheinlich) neuen Klub. Außerdem durfte er sich über drei Tore freuen.

Gute Aussichten also für die Bremer. Ob sich Gondorf allerdings im heißen Kampf um die Plätze im Mittelfeld gegen Thomas Delaney, Zlatko Junuzović oder Philipp Bargfrede - sofern dieser langfristig gesund bleibt - durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.