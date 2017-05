Geißbock-Talent wechselt in die Hauptstadt

Marcel Hartel (r.) verlässt den 1. FC Köln

Die Hoffnungen auf den Aufstieg in Liga eins gerade begraben, rüstet sich Union Berlin bereits für die kommende Zweitliga-Spielzeit. Die Eisernen sichern sich die Dienste von Geißbock-Talent Marcel Hartel.

Der 21-Jährige stammt bereits aus der Jugend des 1. FC Köln und schaffte im Februar 2016 den Sprung in den Profikader. In der Bundesliga stand der Mittelfeldspieler bislang achtmal für die Domstädter auf dem Platz, hinzukommen über 80 Einsätze für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft des FC.

Bei Union unterzeichnet Hartel einen Kontrakt bis Ende Juni 2020.

"Behalten seine Entwicklung im Auge"

"Marcel hat bei einem ambitionierten Zweitligisten die Gelegenheit, deutlich mehr Spielpraxis zu bekommen, als das bei uns möglich war. Seine Entwicklung bei Union Berlin werden wir aufmerksam verfolgen. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren im Nachwuchs- und Profibereich und wünschen ihm für seinen weiteren Weg privat und sportlich alles Gute", wird FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke auf der Homepage des Klubs zitiert.

"Nach meiner langen Zeit in Köln freue ich mich auf eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein in einem anderen Umfeld. Der 1. FC Union Berlin hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf einem sehr guten und erfolgreichen Weg ist. Diese positive Entwicklung möchte ich in den kommenden Jahren mitgehen und mitgestalten", kommentierte Hartel seinen Wechsel.