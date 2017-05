HSV und VfL rüsten sich für "Nervenschlacht"

Andries Jonker und Markus Gisdol kämpfen mit ihren Teams um den Klassenerhalt in der Bundesliga

Die Woche der Wahrheit: Der HSV und der VfL Wolfsburg bereiten sich auf ihren Showdown um den Klassenerhalt vor. Am Ende werden in dieser Drucksituation wohl die Nerven entscheiden.

Der Druck könnte größer nicht sein, da macht sich Maximilian Arnold vor dem Showdown um den Klassenerhalt keine Illusionen. "Es wird eine Nervenschlacht", sagte der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg vor dem großen Finale beim Hamburger SV. Und auch die Hanseaten machen sich auf alles gefasst. "Ich erwarte das emotionalste von vielen emotionalen Spielen, das ist von der Dramaturgie her nur schwer zu toppen", sagte HSV-Sportchef Jens Todt.

Eine ganze Saison verdichtet sich am Samstag im Volkspark auf 90 Minuten: Nur mit einem Sieg kann der HSV nach 2014 und 2015 den nächsten Gang in die Relegation noch vermeiden. Den Wölfen reicht zur direkten Rettung ein Punkt. "Es wird einfach nur ums Kämpfen gehen, das wird mit Fußball wenig zu tun haben", sagte Arnold. Bei einer Niederlage muss der VfL auf Rang 15 hoffen, dass der FC Augsburg parallel bei 1899 Hoffenheim mit zwei Toren mehr Unterschied verliert.

Kein gesondertes Trainingslager

Nach dem freien Wochenbeginn baten die Trainer Markus Gisdol und Andries Jonker ihre Teams am Dienstag wieder auf den Platz, die Hanseaten standen bei Schmuddelwetter pünktlich um 10 Uhr mit den zuletzt angeschlagenen Nicolai Müller und Albin Ekdal auf dem Platz, dafür konnte Regisseur Aaron Hunt (Zerrung) aber nur individuell trainieren. Lewis Holtby (Fleischwunde) stemmte im Kraftraum Gewichte.

In Wolfsburg hatte Jonker nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach offenbar noch erhöhten Redebedarf - Mario Gomez und Co. begannen ihre Vorbereitung auf das wichtigste Spiel der Saison mit einer fast einstündigen Verspätung. Beide Klubs werden zudem wohl darauf verzichten, kurzfristig noch in ein Mini-Trainingslager zu fahren. Der HSV ist ohnehin froh, dass er nach einer völlig verkorksten Hinrunde dieses Endspiel bekommt. "Im Winter wären wir dankbar gewesen, wenn uns diese Chance in Aussicht gestellt worden wäre", sagte Todt.