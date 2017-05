Falcão und Coentrão müssen vor Gericht

Falcão droht abseits des Rasens Ungemach

Die spanische Staatsanwaltschaft hat eine Klage gegen die Fußballprofis Radamel Falcão (AS Monaco) und Fabio Coentrão (Real Madrid) eingebracht. Die beiden werden beschuldigt, in Spanien von 2012 bis 2014 zusammen rund sieben Millionen Euro am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben.

Der Kolumbianer Falcão, der von 2011 bis 2013 bei Atlético Madrid spielte, soll 5,6 Millionen Euro nicht angegeben haben, der Portugiese Coentrão 1,3. Reaktionen der Spieler oder Vereine gab es vorerst nicht.

apa