FCB dementiert Kimmich-Abschied

Joshua Kimmich (l.) verlässt den FC Bayern möglicherweise

Kommando zurück: Kurz nachdem zwei Zeitungen übereinstimmend von einem bevorstehenden Abschied Joshua Kimmichs vom FC Bayern München berichtet hatten, stellte der deutsche Rekordmeister den Sachverhalt klar.

"Das ist eine ungeheuerliche Falschmeldung", wurde Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einer Presseerklärung zitiert. "Diese Geschichte entbehrt jeglicher Grundlage. Joshua Kimmich hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2020 und wird definitiv auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen", so der 61-Jährige.

Zudem werde der Klub "umgehend rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung der 'Stuttgarter Zeitung' einleiten", hieß es weiter.

Presseerklärung - Richtigstellung zur Berichterstattung über Joshua Kimmich: https://t.co/SCeY44x2WG pic.twitter.com/4lMeyAly2W — FC Bayern München (@FCBayern) 16. Mai 2017

Kurz zuvor hatte das Blatt ebenso wie die "Stuttgarter Nachrichten" getitelt, dass Kimmich auf einen vorzeitigen Abschied drängen würde, da er bei Coach Carlo Ancelotti kaum noch zum Zuge käme. Als neuer Verein des 22-Jährigen, dessen Vertrag in München noch bis 2020 läuft, waren RB Leipzig und Manchester City gehandelt worden.

Spekulationen halten an

Die Gerüchte um Abwanderungsgedanken Kimmichs waren in den letzten Monaten trotz der Rückendeckung, die der Nationalspieler immer wieder aus der Führungsetage erhalten hatte, immer wieder aufgetaucht. So stellten ihm Rummenigge und Ancelotti mehrfach in Aussicht, ab der kommenden Spielzeit die Lahm-Nachfolge auf der rechten Außenbahn antreten zu können.

In der laufenden Spielzeit kam Joshua Kimmich beim Deutschen Rekordmeister nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Er absolvierte in der Bundesliga lediglich 15 Spiele von Beginn an, wurde besonders in der Rückrunde zumeist nur als Joker gebracht.