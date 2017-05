DOSB-Präsident kritisiert Infantino scharf

Alfons Hörmann zeigt sich enttäuscht über FIFA-Entscheidungen

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, übt deutliche Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino.

"Es ist kein gutes Signal für den Sport, dass die FIFA ohne überzeugende Begründung die Chefs ihrer unabhängigen Ethik-Kommission ausgetauscht hat. Ermittler während laufender Ermittlungen abzuberufen, erweckt den Eindruck, als fürchte man deren Arbeit", mahnte Hörmann in der "Sport Bild" und fügte hinzu: "Dass darüber hinaus die Neubesetzung nicht in der nötigen Transparenz erfolgte und möglicherweise sogar an FIFA-Statuten vorbei durchgesetzt wurde, verstärkt diesen Eindruck."

Infantino hatte auf dem Kongress des Weltverbandes in Bahrain vergangene Woche auch den deutschen Strafrichter Hans-Joachim Eckert als Chef der FIFA-Ethikkommission ausgemustert. Hörmann sagte dazu: "Infantino hat bei seiner Wahl versprochen, Reformen durchzusetzen und verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu haben die jüngsten Entscheidungen der FIFA nicht beigetragen."