10 Mio.: Gnabry-Wechsel zur TSG schon fix?

Serge Gnabry soll sich mit Hoffenheim einig sein

Der Flirt zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Serge Gnabry vom SV Werder Bremen läuft bereits seit vielen Wochen. Zuletzt berichtete der "kicker", dass die Kraichgauer alle anderen Vereine im Werben um den 21-Jährigen ausgestochen haben und sich der zweifache Nationalspieler nun entscheiden muss, ob er weiterhin an der Weser bleibt oder den Sprung zum (wahrscheinlichen) Champions-League-Teilnehmer wagt.

Laut einer Meldung der "Sport Bild" sollen die Verhandlungen der TSG mit Gnabry schon äußerst weit fortgeschritten sein. Eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel sei demnach schon erzielt worden, letzte Details sollen nach dem kommenden Wochenende geklärt werden, wenn die Saison beendet ist.

Und auch Zahlen hat das Blatt parat. Zehn Millionen Euro will Hoffenheim für den schnellen Mittelfeldspieler locker machen, plant mit dem Werder-Shooting-Star im Angriff oder als Spielgestalter.

Einziges Problem des Klubs von Dietmar Hopp: Laut "Sport Bild" soll Gnabry weiterhin eine Ausstiegsklausel für die Bayern besitzen, die 2018 greifen könnte.

Der 21-Jährige wechselte im Sommer vom FC Arsenal an die Weser und trumpfte mächtig auf. Elf Tore in 26 Einsätzen konnte Gnabry für sich verbuchen, zwei Vorlagen runden seine Leistungsdaten ab. Nach muskulären Problemen kam der Mittelfeldspieler in den letzten vier Partien allerdings eher weniger zum Zug. Ausgerechnet gegen die TSG Hoffenheim wurde er zuletzt nach weniger als einer Stunde ausgewechselt.