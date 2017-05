Sakai: "Müssen die gute Stimmung nutzen"

Gōtoku Sakai verbreitet vor dem Entscheidungsduell Zuversicht

Gōtoku Sakai geht als Mannschaftskapitän des Hamburger SV mit großer Zuversicht in das entscheidende letzte Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Nach dem Unentschieden beim FC Schalke 04 am letzten Spieltag sieht der 26-Jährige sein Team rechtzeitig wieder auf dem Vormarsch: "Wir sind gut drauf. Mit dieser Aggressivität und Intensität wollen wir jetzt zu Hause spielen", meinte Sakai im Gespräch mit der "Sport Bild".

Die Rothosen müssen am Samstag gegen Wolfsburg gewinnen, um den Relegationsrang doch noch zu verlassen. Bei einem Remis oder Heimpleite würde es in die dritte Abstiegsrelegation seit 2014 gehen.

Als großen Pluspunkt machte Gōtoku Sakai die Routine der Hamburger im Kampf um den Klassenerhalt im Vergleich zum VfL Wolfsburg aus: "Das ist ein großer Unterschied. Sie haben auch nicht so viel Erfahrung damit, unten in der Tabelle zu sein. Wir haben zu Hause zudem eine extrem gute Stimmung. Die müssen wir nutzen."

Der 33-malige japanische Nationalspieler will seine Hamburger am Samstag wieder als Kapitän auf das Geläuf führen. Er stand bis auf einmal in dieser Saison jedes Spiel auf dem Feld - im Februar fehlte er gelbgesperrt gegen Bayer 04 Leverkusen.