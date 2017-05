Matthäus: "Beim HSV wurde fast jeder schlechter"

Lothar Matthäus geht hart mit dem HSV ins Gericht

Lothar Matthäus hat vor dem Abstiegs-Krimi zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg kräftig mit den norddeutschen Sorgenkindern der Bundesliga abgerechnet.

"Beide Klubs haben sich diese Situation absolut verdient", betonte der TV-Experte in der "Sport Bild", der den Vereinen zu Lasten legt, dass sie trotz ihrer großen Transfersummen von insgesamt weit über 100 Millionen Euro nicht deutlich sicherer in der Tabelle stehen. "An der Börse würde man sagen: Beide Klubs haben sich verzockt", erklärte der 56-Jährige.

Beim HSV, wo mit Douglas Santos und Walace zwei sehr teure Brasilianer nur auf der Bank säßen, sei das ganze Dilemma der letzten Jahre deutlich zu spüren, das Matthäus insbesondere an einer Personalie verdeutlichte: "Filip Kostić, der als großer Hoffnungsträger vom VfB Stuttgart kam, bestätigt wieder einmal eine These, die inzwischen in der ganzen Liga kein Geheimnis mehr ist und die sich jeder Prof vor einem Wechsel vor Augen führen sollte: Beim HSV wurde fast jeder Spieler schlechter!"

Kein Charakter bei den Wölfen

Auch die Wölfe mussten sich der Kritik des Rekordnationalspielers stellen. Die Abwanderung von deutschen Leistungsträgern wie Julian Draxler, André Schürrle und Max Kruse zeige, so Matthäus, "dass es in dieser Truppe an Charakter fehlt. Grün-weiße Herzen fndet man darin nur schwer."

Stattdessen sei das Team gespickt mit "hoch bezahlten Legionären wie Luiz Gustavo und Ricardo Rodríguez", die nur dadurch auffallen würden, dass sie Wechsel-Gerüchte befeuern, "um noch mehr Kohle zu kassieren."

Einziger Lichtblick bleibe Mario Gomez. "Der Stürmer ist nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch ein absoluter Führungsspieler. Ohne die Treffer von Mario Gomez würde der VfL heute schon hinter dem FC Ingolstadt stehen", ist sich der TV-Experte sicher.

Matthäus: "Ich tippe auf einen 2:1-Sieg des HSV"

Wenn es am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) zum Clash zwischen den beiden Krisen-Teams kommt, hat trotz aller Probleme am Ende der Hamburger SV die Nase vorn, glaubt Matthäus. Das Spiel vor den eigenen Fans und der bereits bekannte Umgang mit dem Abstiegsdruck könnten laut dem 56-Jährigen zum Faustpfand für die Hanseaten werden. Wolfsburg hingegen habe bereits das drohende Relegationsspiel gegen den Erzrivalen aus Braunschweig im Hinterkopf. Die Angst vor dem "Super-GAU" könnte das Team von Andries Jonker lähmen.