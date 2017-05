Medien: Schalke interessiert an Luiz Gustavo

Wolfsburgs Luiz Gustavo ist ein Kandidat auf Schalke

Nach einer völlig verkorksten Saison ist Schalke 04 auf der Suche nach Verstärkungen. Die Königsblauen sollen Interesse an Luiz Gustavo vom VfL Wolfsburg haben.

Laut "Sport Bild" ist der Brasilianer Option Nummer eins für das defensive Mittelfeld der Gelsenkirchener. Gustavo soll demnach sogar dann kommen, wenn es entgegen der aktuellen Gerüchte um einen Bayern-Wechsel gelingt, Jung-Nationalspieler Leon Goretzka zu halten.

Mit den vorhandenen Alternativen in der Zentrale - Benjamin Stambouli, Johannes Geis, Nabil Bentaleb - sind die Schalker Verantwortlichen aus verschiedenen Gründen nicht zufrieden. Von Gustavos Erfahrung und seinen Führungsqualitäten auf und abseits des Platzes erhoffen sich die Knappen eine deutliche Verstärkung.

Beim VfL steht der 29-jährige Gutverdiener vor dem Absprung. Seine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer soll eine feste Ablösesumme von unter 20 Millionen Euro beinhalten. Zudem wird Gustavos Berater Roger Wittmann und Schalkes Vorstandschef Clemens Tönnies ein guten Verhältnis nachgesagt.

Freuen über eine Verpflichtung seines Landsmanns würde sich auch S04-Abwehrchef Naldo. "Ich weiß nicht, ob Schalke und Luiz Gustavo Kontakt haben. Aber er ist ein super Spieler, und er würde uns auf jeden Fall weiterhelfen", erklärte der 34 Jahre alte Innenverteidiger gegenüber der "Sport Bild".

Konkurrenzlos dürfte Schalke im Werben um Gustavo allerdings nicht sein. Der Abräumer wurde in den letzten Monaten mehrfach mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem waren der AC Milan, OGC Nizza und Borussia Mönchengladbach in der Verlosung.