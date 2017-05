Kein Vertrag mehr: Folgt Ünal auf Pizarro?

Enes Ünal steht bei Werder Bremen auf dem Zettel

Claudio Pizarro wird beim SV Werder Bremen wohl keinen neuen Vertrag für die neue Saison erhalten. Der Europa-League-Anwärter soll sich intensiv um einen potenziellen Nachfolger bemühen.

So berichtet die "Sport Bild", dass die Bremer sich um eine Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Enes Ünal bemühen. Der 20-Jährige steht bei Manchester City unter Vertrag, ist aber in dieser Saison an den niederländischen Erstligisten Twente Enschede ausgeliehen. In der Eredivisie sorgte Ünal für mächtig Furore und traf bisher 18 Mal in 32 Spielen.

Nach verschiedenen Medienberichten wird Werder für den Mittelstürmer rund zehn Millionen Euro investieren müssen, um sich die Dienste des Youngsters zu sichern. Neben Bremen soll Ünal aber auch in der Serie A bei Lazio Rom Interesse geweckt haben.

Mit Stürmerlegende Claudio Pizarro wird wohl nicht mehr geplant, obwohl dieser noch nicht an ein Karriereende im Sommer denkt. Der 191-fache Bundesligatorschütze würde gerne noch ein Jahr dranhängen, weiß aber selbst am besten um seine physischen Probleme Bescheid: "Meine große Baustelle sind die Nerven im Rücken. Dieses Problem muss ich im Griff behalten", so Pizarro selbst.

Neben seiner Verletzungsanfälligkeit ist auch das hohe Gehalt Pizarros ein Hindernis für einen neuen Vertrag. Mit einem Verdienst von rund 1,6 Millionen Euro gehört der einstige Top-Torjäger zu den Spitzenverdienern beim SV Werder.