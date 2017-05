Schickt Leverkusen gleich vier Stars weg?

Wer bleibt, wer geht? Leverkusens Kader soll umgekrempelt werden

Bayer Leverkusen hat eine desaströse Saison hinter sich - zum Abschluss kämpfte die Bayer-Elf sogar gegen den Abstieg. Das entspricht natürlich ganz und gar nicht den Ansprüchen der Bosse, die nun den Kader umkrempeln wollen.

Gleich vier Stars der Leverkusener sollen laut "Sport Bild" auf der Transferliste stehen. Knipser Chicharito, der bis Saisonende gesperrte Hakan Çalhanoğlu, sowie die Offensivkräfte Kevin Kampl und Karim Bellarabi könnten die Rheinländer demnach bei entsprechenden Angeboten verlassen. Das Geld könnte dann direkt in frische Kräfte investiert werden.

Nach Informationen des Magazins ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Bayer 04 gleich das ganze Quartett abgibt. Wahrscheinlicher sei ein Verkauf von zwei der vier Stars, um den Kader nicht zu stark durcheinanderzuwirbeln. Die Talente Julian Brandt, Benjamin Henrichs und Kai Havertz gelten als unverkäuflich. Sie sollen dem Kader ein neues Gerüst geben. Ob Publikumsliebling Stefan Kießling dem Klub erhalten bleibt, zeigt sich erst in den kommenden Tagen.

Am Bayerwerk plant man zudem die Rückkehr eines alten Bekannten. Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos ist aktuell an den Hamburger SV ausgeliehen, wo er als Leistungsträger vorangeht. Das imposante Auftreten des Griechen hat den Bayer-Bossen offensichtlich so sehr imponiert, dass sie ihn als Leistungsträger mit Verantwortung zurückholen wollen. Die Einstellung des Abwehrmannes hat Leverkusen in dieser Saison wohl gefehlt.