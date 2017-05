Finnbogason: "Müssen nicht in die Relegation"

Nach seinen Toren gegen Gladbach und Dortmund will Finnbogason auch gegen Hoffenheim treffen

Alfreð Finnbogason hätte seinem FC Augsburg im Kampf um den Klassenerhalt in dieser Saison gern deutlich mehr geholfen, doch der Isländer fiel lange Zeit durch eine hartnäckige Schambeinentzündung aus. Vor dem letzten Spieltag der Saison 2016/2017 gibt sich der 28-Jährige selbstsicher, was die Zukunft des FCA angeht.

Über eine mögliche, drohende Nervenschlacht denkt Finnbogason daher gar nicht nach. "Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Wir müssen nicht in die Relegation. Wir kämpfen bis zur letzten Sekunde, damit das nicht passiert", tönte der Angreifer gegenüber der "Sport Bild". Deshalb erübrige sich auch der Gedanke, ob er den Verein wohl im Abstiegsfall verlassen würde: "Die Frage können Sie sich sparen. Wir steigen nicht ab."

Stattdessen fokussiert sich der 28-Jährige mit seinem Team auf die schwierige Aufgabe in Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) und gibt zu: "Natürlich merkt man den Druck. Es geht jetzt nicht nur um uns, es geht um den ganzen Verein, um Jobs, um Existenzen. Das ist jedem von uns bewusst. Für die ganze Stadt Augsburg wäre es eine Katastrophe, wenn wir absteigen würden."

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass der FC Augsburg um den Ligaverbleib bangen muss, habe zudem an den vielen Verletzungen gelegen, mit denen die Fuggerstädter zu kämpfen hatten. "Aktuell fehlen Koo und Moravek. Lassen Sie es mich so formulieren: Wenn wir alle Spieler zur Verfügung gehabt hätten, würden wir vermutlich nicht da unten stehen."

Er selbst bereitet sich nach überstandener Verletzung nicht außerordentlich auf seine Aufgabe vor. Er trainiere die ganze Woche hart, so Finnbogason, aber "Tore schießen ist bei mir ein Instinkt": "Ich habe immer den Glauben zu treffen. Vor dem Tor überlege ich keine Sekunde – egal, wie kompliziert unsere Lage oder wie groß der Druck ist."