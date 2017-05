Leverkusen verlängert vorzeitig mit Henrichs

Benjamin Henrichs bleibt wohl bei der Werkself

Nach den zahlreichen Chaosmeldungen und Negativschlagzeilen der letzten Wochen endlich mal etwas Positives vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen: Benjamin Henrichs verlängert seinen Vertrag bei der Werkself vorzeitig.

Henrichs Arbeitspapier lief ohnehin noch drei Jahre bis 2020. Doch nun hat er sich mit Bayer Leverkusen nochmals auf eine Verlängerung des Kontraktes geeinigt haben. Die Vertragslaufzeit wurde bis 2022 ausgedehnt. Durch die Unterschrift sichert sich der Außenverteidiger einen deutlichen Gehaltssprung.

Dennoch scheint der Schritt aus Klub-Sicht sinnvoll zu sein. Der Jung-Nationalspieler Henrichs gehört bei den Rheinländern zum Stammpersonal und absolvierte in dieser Saison 28 Bundesliga-Einsätze. In den letzten Monaten wurde er immer wieder mit europäischen Top-Vereinen wie Bayern München oder Manchester City in Verbindung gebracht.

Henrichs, der seit der U8 für Bayer Leverkusen spielt, zeigte sich erfreut über die Verlängerung: "Es ist für mich eine großartige Sache, dass mir der Verein, für den ich nun schon seit 13 Jahren spiele, all diese Möglichkeiten gegeben hat." Und auch Sportdirektor Rudi Völler meinte: "Benny hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine außergewöhnliche Qualität entwickelt, die ihn auch für große Klubs in Europa sehr interessant gemacht hat. Umso wichtiger war es für uns, ihn langfristig an uns zu binden. Benny ist nicht nur einen Top-Spieler, sondern auch eine Leverkusener Identifikationsfigur."