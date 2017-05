Stevens: Assauer "provozierend ohne Ende"

Rudi Assauer und Huub Stevens gewannen 1997 den UEFA-Cup

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens und Ex-Manager Rudi Assauer verbindet seit knapp 20 Jahren eine enge Freundschaft. Nun sprach der Niederländer über den aktuellen Zustand des an Alzheimer leidenden Assauers.

"Meine Freundschaft zu Rudi Assauer wird bis zum Tod halten. Darum tut es mir auch so leid, wenn ich ihn heute sehe", sagte Stevens gegenüber "Sport Bild": "Er ist nicht mehr der Rudi, den ich kenne. Bis vor drei, vier Monaten hatte ich immer das Gefühl, dass er mich erkennt, aber das habe ich jetzt nicht mehr – das kann aber auch an mir liegen."

Assauer arbeitete lange Jahre als Schalke-Manager, 2012 wurde seine Erkrankung öffentlich. "Man glaubt, dass er nicht mehr so viel mitbekommt, aber wenn jemand 'Oh, du schöner blauer Vogel' singt, singt er jedes Wort sofort mit."

Anekdoten vergangener Tage

1996 hatte Assauer Stevens aus Kerkrade zum FC Schalke geholt. "Ich habe mich mit 'Assi' Sonntagmorgen in der Nähe von Kerkrade verabredet", blickte Stevens zurück: "Ich sagte: 'Aber pass bitte auf, ich habe noch Vertrag, das muss alles unauffällig ablaufen.' Er stimmte zu und fuhr dann mit einem Dienstwagen vor, wo riesengroß 'FC Schalke 04' auf der Scheibe stand. So war Assi, provozierend ohne Ende."

Am 21. Mai wird der FC Schalke ein Jubiläumsspiel zu Ehren der Eurofighter, die 1997 den UEFA-Cup holten, veranstalten. Dann will Trainer Stevens seinen ehemaligen Manager dabei haben. "So wie früher!", sagte er.