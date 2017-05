HSV-Schock: Trio bricht Training ab

Pierre-Michel Lasogga plagen Adduktorenprobleme

Herber Rückschlag für den abstiegsbedrohten Hamburger SV bei seiner Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel gegen VfL Wolfsburg.

Mit Pierre-Michel Lasogga und Nicolai Müller mussten gleich zwei Offensivspieler am Mittwoch vorzeitig das Training abbrechen.

Stoßstürmer Lasogga saß beim HSV monatelang nur auf der Bank und spielte keine große Rolle mehr, sorgte aber mit seinem Last-Minute-Ausgleich beim FC Schalke 04 in der Vorwoche für neue Hoffnung in der Hansestadt. Der 25-Jährige ließ sich während des Mannschaftstrainings minutenlang am Oberschenkel behandeln und brach die Einheit anschließend vorzeitig ab. Vieles deutet derzeit auf eine Adduktorenzerrung beim Mittelstürmer hin.

Einsatz am Wochenende unklar

Auch Nicolai Müller musste das Training bei den Rothosen vorzeitig abbrechen. Der 29-Jährige hat einen Schlag auf das linke Knie bekommen und wurde anschließend von der medizinischen Abteilung behandelt. Der Offensivmann fiel schon in den letzten Wochen wegen einer Innenbandverletzung aus. Zuletzt saß er beim Gastspiel auf Schalke immerhin schon wieder auf der Bank.

Zu allem Überfluss musste auch Rekonvaleszent Albin Ekdal, der nach mehrwöchiger Verletzungspause gegen Wolfsburg für ein Comeback eingeplant war, das Training abbrechen. Der Schwede ließ sich intensiv behandeln.

Bislang ist noch unklar, ob die Einsätze der beiden HSV-Spieler am Wochenende ernsthaft gefährdet sind.