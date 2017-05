Bayern-Abschied: Quo vadis, Holger Badstuber?

Holger Badstuber blickt in eine ungewisse Zukunft

Kurz nach der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitag sorgte eine Pressemitteilung mit dem Titel "Klarstellung zu Holger Badstuber" für Aufsehen im deutschen Fußball.

Der Verein erklärte, der Innenverteidiger werde den Verein verlassen. Sechs Zeilen zum Abschied eines Spielers, der sich seit 2002 für diesen Verein gequält hatte. Wo es nun für den 28-Jährigen hingeht, ist ungewiss.

"Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte Karl-Heinz Rummenigge. Klar war das aber wohl nur für die Vereine und den Spieler selbst.

Lange Zeit war die Fußball-Öffentlichkeit davon ausgegangen, Badstuber spiele noch ein Jahr bei den Bayern. Wie nun bekannt wurde, läuft sein Vertrag aber bereits am 30. Juni 2017 aus. Dann ist der gebürtige Memminger bei seinem Herzensklub, dem er seit der Jugend 15 Jahre die Treue gehalten hatte, Geschichte.

Badstuber erlebte alles mit seinem FCB: Die Aufnahme in den Profikader unter Louis van Gaal und das verlorene Champions-League-Finale 2010, sechs Meisterschaften und den Triumph in der Königsklasse 2013, den er allerdings aus der Reha beobachten musste - der Beginn einer langen Leidensgeschichte. Der Kreuzbandriss schaltete Badstuber vom Dezember 2012 bis Mai 2014 aus, es folgten ein Sehnenriss, ein Oberschenkelmuskelriss, eine Sprunggelenksverletzung und unzählige weitere Blessuren.

Keine Perspektive in München

Aufgrund seiner Krankenakte kommt der heute 28-Jährige in sieben Jahren lediglich auf 129 Bundesliga-Einsätze. Mangelnde Spielpraxis ließ ihn bei den Bayern in der Verteidiger-Hierarchie hinter Größen wie Jérôme Boateng, Mats Hummels oder Javi Martínez rücken. Mit Niklas Süle steht bereits der nächste Konkurrent in den Startlöchern.

Allen Beteiligten war klar, dass Badstuber dringend Spielpraxis benötigt. Deshalb wagte der Linksfuß zu Beginn des Jahres beim FC Schalke 04, für den er zwölf Partien bestritt, den Neuanfang. Immer noch zu wenig. "Wir denken nicht über eine Verpflichtung nach. Das hat der Trainer mit ihm besprochen", erklärte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zuletzt. Coach Weinzierl meinte, Badstuber müsse "viel spielen". Das könne er aber nicht garantieren.

"Zeiten ändern sich, Menschen ebenso"

"Für mich war es vom Gefühl her auch von Anfang an klar, dass ich nicht mehr zu Bayern München zurückkehre", gewährte Badstuber Einblick. Auf Facebook drückte er unterschwellig Kritik an den Verantwortlichen aus. "Zeiten ändern sich, Menschen ebenso", schrieb er: "Aber es ist gut, dass ich im Sommer ein komplett neues Kapitel starte. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf."

Wie Karl-Heinz Rummenigge bereits angedeutet hatte, wird dieses neue Ziel wohl außerhalb Deutschlands liegen. "Ganz ehrlich: Mich zieht es eher ins europäische Ausland", erklärte Badstuber nach dem letzten Saisonheimspiel von Schalke 04. "Ich bin da ziemlich offen. Da gibt es nicht spezielle Länder. Es finden bereits Gespräche statt. Ich freue mich drauf."

Interesse aus der Türkei, England - und Schwaben

Branchenüblich schossen die ersten Gerüchte aus dem Boden. Aus Istanbul bekundeten Beşiktaş und Galatasaray laut der türkischen Zeitung "Takvim" Interesse, auch Premier-League-Klubs sollen ein Auge auf Badstuber geworfen haben. Vor allem seine fußballerischen Fähigkeiten in der Spieleröffnung sind gefragt. Ein Argument gegen die Verpflichtung ist jedoch stets die Verletzungshistorie. Ein Verein, der den Defensivspezialisten unter Vertrag nimmt, geht automatisch das Risiko ein, dass der neue Mann häufig und lange ausfällt. Immerhin: Für den 28-Jährigen müsste keine Ablösesumme locker gemacht werden.

Aber auch Badstubers unbestrittene Erfahrung im Profigeschäft könnte vielen Vereinen helfen. Davon könnte laut "Bild" der VfB Stuttgart profitieren. Die Schwaben werden höchstwahrscheinlich in die Bundesliga aufsteigen, haben in der Innenverteidigung aber einen Altersschnitt von nur knapp 21 Jahren. Badstuber könnte den Kinderriegel anführen. Sportchef Schindelmeiser soll bereits im Winter Interesse an einem Leihgeschäft signalisiert haben.

Gegen ein Engagement Badstubers beim VfB spricht jedoch dessen Orientierung gen Ausland. Der gereifte Innenverteidiger scheint eine völlig neue Erfahrung zu suchen. Womöglich fragt er sich derzeit, wie viele Karrierejahre ihm noch bleiben. Nicht zuletzt deshalb will der Ex-Nationalspieler die Chance auf einen Wechsel innerhalb Europas nicht verpassen und alles mitnehmen, was noch möglich ist. Einfach weg aus Deutschland. Die harte Zeit hinter sich lassen. "Es kommt etwas Gutes", sagte er. Zu wünschen wäre es ihm.

